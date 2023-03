’Tra le righe’ del teatro Un giallo di Rodrigues

Torna in Italia con un giallo teatrale Tiago Rodrigues, pluripremiato drammaturgo, regista, attore e produttore portoghese già direttore del D. Maria II di Lisbona, tra i maggiori teatri nazionali europei, ora alla guida del prestigioso Festival d’Avignon. Rodrigues porta in prima toscana stasera alle 21 al Teatro Cantiere Florida il suo “Entrelinhas (Tra le righe)”, spettacolo che è valso al protagonista Tónan Quito la nomination come miglior attore al premio internazionale Time Out, nell’ambito di Materia Prima Festival, a cura di Murmuris, in replica domani stessa ora. “Entrelinhas” vede Tonan Quito intento a spiegare al pubblico perché è impossibile mettere in scena il lavoro che sono venuti a vedere. Rodrigues avrebbe dovuto scrivere un testo, ma una serie di incidenti hanno finito per fargli bucare tutte le scadenze. Si parte da qui per scavare la relazione enigmatica tra autore e attore, costruendo un passaggio segreto tra il mondo della realtà e la finzione. Un labirinto narrativo dove la drammaturgia di Rodrigues fonde l’Edipo Re di Sofocle con le lettere di un prigioniero a sua madre, scritte tra le righe di un’edizione della tragedia greca trovata nella biblioteca del carcere, per tornare poi al presente, creando un rapporto intimo sul limite indistinguibile tra ciò che è reale e ciò che non lo è.