Tra indifferenza e ipocrisia

Ed è certo che non si troveranno mai più palloni finiti sui tetti delle chiese. Il mondo fuori è così pieno di insidie (dalle baby gang che terrorizzano Firenze, ai pedofili, al traffico) che per uscire serve una scorta armata e i genitori sono giustamente in ansia. Ed è un peccato. L’incubo Covid poi ha incrostato quel poco che rimaneva di un’idea di socialità in carne e ossa.

C’è fame di libertà, per fortuna: questo ci racconta la storia dei ragazzini avventurieri. I nostri due bimbi volevano osare e vedere il mondo oltre la cortina di ferro del controllo: se non ci fosse da sgridarli, sarebbe da premiarli per l’intraprendenza. E, perdonate, per la voglia di non guardare tutto e sempre dallo schermo 12 pollici di un tablet. Secondo aspetto: questi bambini sono più vispi di quanto che pensiamo. Si sono organizzati: hanno preso un autobus e stavano arrivando alla meta della stazione, quando per fortuna due attente assessori comunali - Sara Funaro e Benedetta Albanese - non li hanno intercettati.

E qui veniamo al punto: possibile che siamo diventati così indifferenti? Che nessuno si è chiesto cosa ci facessero quei bimbi in giro da soli? Che commentiamo tutto sui social e non ci accorgiamo delle esistenze che ci passano accanto?

La questione ‘fugadallefamiglie’ nemmeno è da prendere in considerazione. Gli hater-social sono costantemente in agguato dal loro palco di giudizi e pregiudizi, ma è quasi ridicolo accusare le famiglie cercando chissà quale malessere casalingo per spiegare la gita a Roma. Poi chi è genitore sa bene che basta una frazione di secondo per vedere sparire il proprio piccolo in spiaggia, al supermercato o in un parco giochi assaltato da migliaia di ragazzini festosi e urlanti. E infine: nell’era digitale quello che è accaduto deve far riflettere. Non sono sistemi superperfetti. Ma quell’app più severa della signorina Rottermaier che ti informa in tempo reale se tuo figlio è a scuola, non è a scuola, è arrivato in ritardo, ha preso un brutto voto, una nota… che fine fa quando serve davvero? Nella settimana di Pasqua Firenze ha fatto i conti, ancora con tanti casi aperti: dai finanziamenti dello stadio al regolamento Unesco (leggi guerra dell’oro sul Ponte Vecchio), ma c’è una notizia che fa il paio con quella dei bimbi in fuga e ci ricorda quanto sia importante immaginare, sognare e insegnare ai giovani a farlo. E’ quella della maestra che ha ordinato ai suoi alunni di giocare, divertirsi e godersi la natura. Compiti a casa lontani dai libri, insomma. Sarà criticata anche lei, come le mamme. Ma speriamo almeno che ne vada orgogliosa.