Tra guerra e post Covid, l'indagine degli psicologi sugli effetti nei toscani

Maria Antonietta Gulino

Firenze, 9 marzo 2023 – L'Ordine degli Psicologi della Toscana ha deciso deciso di lanciare un’indagine tra i suoi iscritti per rilevare i livelli di benessere e malessere della popolazione toscana attraverso l’esperienza clinica degli psicologi e delle psicologhe nei loro studi privati. Tra i temi toccati il post pandemia, la guerra, il caro vita e l'emergenza climatica. L'indagine diventerà un appuntamento annuale dell'Ordine. Da quest’anno inoltre verrà proposto un tema specifico: per questa edizione l'attenzione è posta sul fenomeno della violenza psicologica. Dalla prima indagine, lanciata nel 2021-22, è emerso che il 69% degli psicologi toscani nei due anni di pandemia ha registrato un aumento di richieste di prestazione psicologica. Oltre la metà dei pazienti presentava una sintomatologia ansiosa (il 56%), il 17% depressione, il 14% problemi relazionali, il 4,7% fobie sociali o scolari, il 3% disturbi alimentari, l’1,27% autolesionismo, l’1,1% disturbi ossessivo compulsivi, lo 0,82% disturbi post traumatici da stress, lo 0,73% dipendenze patologiche, lo 0,73% perdita del senso della realtà e psicosi. “L'anno scorso lanciammo per la prima volta l'indagine per indagare gli effetti della pandemia - spiega la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino -. Nel marzo 2022 venne dichiarata la fine dell’emergenza sanitaria, ma nel post-pandemia altre emergenze hanno sconvolto la vita delle persone: la guerra, il carovita, le incertezze occupazionali, i disastri ambientali. L' indagine non ha l’ambizione di essere una ricerca scientifica, bensì ha carattere descrittivo per comprendere meglio il disagio psicologico diffuso nella nostra regione e monitorare i cambiamenti e le criticità che si verificano di anno in anno, affinché in collaborazione con le istituzioni si possa dare risposte adeguate alle esigenze emerse”.

Niccolò Gramigni