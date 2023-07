Tra Franchi e Tour de France Nardella strizza l’occhio a Bilbao "Patto per crescere insieme"

Un patto di collaborazione tra Firenze e Bilbao nel nome, in particolare, del Tour de France e della partenza da Firenze del 29 giugno 2024 ma pure su rigenerazione urbana, mobilità, infrastrutture, cultura e sullo stadio Artemio Franchi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha invitato il collega spagnolo Juan Maria Aburto a un incontro di lavoro dopo l’estate per l’avvio concreto della collaborazione. A livello di ciclismo Bilbao ospita la partenza del Tour de France di quest’anno e Nardella, insieme al direttore generale Giacomo Parenti e al responsabile per la partenza del Tour 2024 Jacopo Vicini, sono andati in Spagna in modo da rendersi conto direttamente cosa accadrà tra un anno.

E ciò che accadrà il 29 giugno (giorno della partenza, Firenze-Rimini) e nei giorni precedenti sarà storico anche a livello economico: basta pensare che si stima che l’intero evento porti un fatturato di 160 milioni di euro, con più di 20 milioni di euro di Pil per la sola città di Firenze. E ancora: sono attese 4000 persone tra atleti e organizzazione, 196 Paesi collegati, 6300 ore di copertura tv con 3,5 miliardi di persone di audience potenziale. Un evento incredibile, al pari di Olimpiadi e Mondiali di calcio che però si svolgono ogni quattro anni. Firenze vuole arrivarci pronta, da qui la missione di Nardella - che si godrà l’evento solo da spettatore, visto che nel 2024 non sarà più sindaco di Firenze, a meno di clamorosi colpi di scena - per far sì che tutti si svolga nel migliore dei modi.

"Firenze e Bilbao – ha detto Nardella - hanno molti punti in comune, a iniziare dalla dimensione, dal numero di abitanti dei comuni e dell’area metropolitana, per finire alle politiche pubbliche che in entrambi i casi si sono focalizzate sul trasporto pubblico, sull’ambiente e sulla promozione dell’arte contemporanea. Tra gli obiettivi che abbiamo discusso, quello rilevante di un confronto sulla pianificazione urbanistica: guarderemo infatti all’esperienza di Bilbao che ha approvato il piano urbanistico nel 2022, per implementare il nostro Piano operativo di Firenze".

Il sindaco di Firenze ha fatto riferimento anche al sistema di trasporto pubblico della città spagnola e ha precisato che Bilbao "ha realizzato uno stadio con soldi pubblici messi a disposizione dal governo basco e dalla provincia, nel centro della città, in collaborazione con la società sportiva: un modello che stiamo studiando per perfezionare il nostro progetto di riqualificazione dello stadio Franchi". A livello culturale l’obiettivo è "avviare una cooperazione sulla cultura facendo perno sul grande Museo Guggenheim e sul Museo delle belle arti, con i quali avvieremo una interlocuzione a partire dal Museo Novecento e Palazzo Strozzi e dal Museo di Palazzo Vecchio".

Niccolò Gramigni