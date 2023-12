Tra fascino e storia. La casa di Ricasoli apre le porte

Torna ad aprirsi alla cittadinanza una parte di Palazzo Vecchio ricca di fascino e storia. L’appartamento del barone Bettino Ricasoli e le sale di Firenze Capitale e sala Rossa saranno accessibili con visite guidate in cinque appuntamenti Le visite sono organizzate grazie al supporto dei volontari dell’associazione Amici dei musei fiorentini. Saranno visitabili gli spazi nei quali nel 1860 fu ricavato l’appartamento del barone Bettino Ricasoli, Governatore della Toscana, "L’apertura alla cittadinanza di spazi storici come l’appartamento del Governatore Bettino Ricasoli e le sale di Firenze Capitale è un’opportunità straordinaria per connettersi con la storia della città" - ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini. "sei anni di Firenze Capitale sono stati determinanti per la trasformazione della città" – ha detto il presidente del Consiglio comunale Luca Milani. Le visite si svolgeranno il 13 dicembre 2023 e poi il 10 gennaio, 14 febbraio,13 marzo e 10 aprile 2024 dalle 15 alle 16.45.