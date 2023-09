Tra dance e pop con Ivana Spagna: "Easy Lady" in concerto a Incisa

Ivana Spagna negli anni ’80 e ’90 è stata la regina della musica dance: il suo successo internazionale "Easy lady" resta una delle hit preferite dei giovani di 30 anni fa. Poi ha saputo rinnovarsi, a partire dal successo di "Gente come noi" a Sanremo e altri brani tra ritmo e riflessione, fino al "Cerchio della Vita", versione italiana di "The circle of life" di Elton John, che ha fatto da colonna sonora al successo mondiale del "Re Leone". Icona del pop, Ivana Spagna è una delle cantanti italiane più amate e questa sera sarà la guest star indiscussa della Festa del Perdono di Incisa. Si esibirà dalle 21 sul palco speciale allestito in piazza Santa Lucia: intonerà i suoi pezzi più celebri e alcuni di quelli recenti con la sua voce inconfondibile, tra dance e pop, richiamando in terra valdarnese almeno tre generazioni di fans. Al termine della sua attesa esibizione, salirà sul palco della Festa del Perdono la party band Mamalover, ormai ospite fissa dell’iniziativa: anche in questo caso, si balla con le grandi hit della dance mondiale dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Per questo evento particolare, la band sarà accompagnata dallo spettacolo di "Bglare performers" con danza aerea, laser e sputafuoco acrobatico. Domani sarà ancora Festa in piazza a Incisa con il Centro studi e i ritmi brasiliani di "Rio-40 Gradi" e la sera il "Back to the 90’s Boys party". Lunedì si torna alla tradizione con alle 21 la sfilata delle contrade cittadine per le vie del centro, uno spettacolo circense e l’atteso Palio dei Ciuchi, che incoronerà la contrada regina di questo 2023. Ancora bella musica martedì con "Rock on Movie", le colonne sonore del grande cinema suonate live da ottimi musicisti con sullo sfondo le scene madri dei film. E infine alle 23,30 gli immancabili fuochi di artificio.