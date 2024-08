Tpl, confermati gli incentivi per studenti

Il Comune conferma gli incentivi ai cittadini per l’acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale. Gli studenti sono i principali destinatari del provvedimento comunale: coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale o di un extraurbano dalla durata di 10 mesi, otterranno un rimborso di 100 euro. Confermate anche le agevolazioni per i lavoratori: i pendolari che avranno acquistato un titolo ordinario annuale otterranno un rimborso di 50 euro. "Solo lo scorso anno – ricorda il sindaco Francesco Pignotti - sono stati più di 300 i cittadini ripolesi che hanno usufruito del bonus Tpl del Comune. Per questo abbiamo deciso di investire nuove risorse anche per il 2024". Il bonus funziona attraverso il cash-back: si paga l’abbonamento e se ne manda copia, con la compilazione della domanda, all’amministrazione per ottenere il rimborso. L’incentivo può essere richiesto da tutti i cittadini residenti che acquisteranno un abbonamento annuale (studenti o ordinario) da ora fino al 31 dicembre. "Ci stiamo impegnando per potenziare il servizio e renderlo più efficienti – dice ancora il sindaco Pignotti -. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato AT per fare il punto sulle criticità, individuare strategie per risolverle".

Manuela Plastina