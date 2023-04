Tozzi: "Salvini si ricordi del Valdarno"

"Il ministro non dimentichi le opere connesse ai lavori di ampliamento della 3° corsia". Dopo il sopralluogo di Salvini nel tratto dell’A1 Firenze Sud-Incisa, la consigliera regionale Elisa Tozzi (ex Lega, ora nel gruppo "Toscana Domani") ricorda ad Autostrade e ministero le necessità del Valdarno. "Quest’opera attesa da decenni interessa quattro Comuni e rappresenta una priorità in un tratto autostradale strategico da adeguare a flussi di traffico sempre maggiori". Ma l’ampliamento "comprende anche opere connesse e funzionali nei territori interessati che sono altrettanto strategiche, come Piani della Rugginosa a Reggello: un’intera area industriale è bloccata da gravissime carenze infrastrutturali". Il rifacimento del ponte chiuso da mesi ai Tir per l’accesso ai capannoni è di competenza autostradale.