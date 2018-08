Firenze, 24 agosto 2018 - Metti un venerdì mattina a Firenze per un giro turistico. Con un mezzo speciale però: la tramvia. E proprio il percorso tra Scandicci e Santa Maria Novella è stato sfruttato dal Comune per invogliare gli operatori turistici a usare la linea della tramvia per far visitare la città. Una iniziativa che ha visto i primi visitatori fermarsi al Centro Rogers al capolinea di Resistenza a Scandicci. Proseguendo poi con la visita al Maggio Musicale alla fermata Leopolda. Quindi la stazione di Santa Maria Novella alla fermata Alamannni-Stazione con visita al Chiostro Grande. La visita alla Fortezza ha caratterizzato invece la fermata Strozzi. Con la visita a Villa Fabbricotti alla fermata Muratori-Statuto il tour si è concluso. Ecco i tweet che raccontano la mattinata, caratterizzata dall'hashtag #TramTour.

Prosegue il #TramTour alla scoperta dei luoghi insoliti di #Firenze seguendo il percorso della linea T1 della #tramvia.

Next stop: LEOPOLDA con visita al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino! pic.twitter.com/7GhPvmmFJu — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 24 agosto 2018

🚇 #TramTour ➡️ In visita al Chiostro Grande del complesso di #SantaMariaNovella https://t.co/ckmpjJ2qZQ — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 24 agosto 2018