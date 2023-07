Tour de France, la folla di Bilbao dimostra che a Firenze sarà delirio di tifosi

Firenze, 1 luglio 2023 – La partenza del Tour de France 2023 da Bilbao è stata uno spettacolo. La scelta dell’organizzazione, ormai da anni, di far partire la corsa gialla all’esterno della Francia ha premiato quest’anno la Spagna e in particolare i Paesi Baschi.

E’ stato soprattutto un successo di pubblico strepitoso lungo tutto il percorso, che partiva e arrivava appunto a Bilbao. Migliaia di persone hanno affollato la città insieme alle squadre, ai tecnici, ai membri dell’organizzazione del Tour.

E’ stato un gustoso antipasto di quanto vedremo nel 2024 a Firenze. E’ dal capoluogo toscano infatti che ci sarà lo start della Grand Boucle, dopo un’operazione commerciale che ha visto coinvolti tra gli altri il Comune di Firenze e la Regione oltre alla Regione Emilia Romagna. Appuntamento il 29 giugno da piazzale Michelangelo. La tappa è la Firenze-Rimini, che attraverserà gli Appennini. I corridori affronteranno, tra gli altri, il Passo delle Radici. Il tutto senza contare la presentazione delle squadre, che avverrà presumibilmente il 27 giugno: si tratta di una grande festa con i team che vengono presentati a uno a uno su un grande palco. E’ un altro momento importante dei giorni della partenza.

Bilbao in questi giorni è stata presa d’assalto da appassionati e turisti arrivati da un po’ tutta la Spagna. E se certamente si tratta di una città turistica e conosciuta, non è al centro del turismo internazionale come Firenze. Facile immaginare che le previsioni per il capoluogo toscano parlino di decine di migliaia di persone in città e lungo il percorso.

Non c’è infatti solo Firenze, con l’attraversamento della città. La carovana infatti uscirà a sud puntando verso Pontassieve, percorrendo le rive dell’Arno e poi piegando verso Rufina e l’Appennino. Anche questi saranno punti di osservazione privilegiati lungo il percorso. Come accaduto sulle alture di Bilbao da cui è passata la corsa. Per la cronaca, la vittoria è andata a Adam Yates (Uae Emirates), che ha vinto sul fratello gemello Simon (Team Jayco-AlUla).

Intanto Firenze e Bilbao stringono un patto di collaborazione per i prossimi anni su rigenerazione urbana, mobilità, sport, infrastrutture, cultura. Il sindaco Dario Nardella, nella città basca per la partenza del Tour, ha invitato il sindaco Juan Maria Aburto con una delegazione a un incontro di lavoro a Firenze dopo l'estate per l'avvio concreto della collaborazione.

''Grazie alla comune esperienza della Grande partenza del Tour de France, 2023-2024, Bilbao e Firenze hanno deciso di stringere un patto di cooperazione - ha detto il sindaco Dario Nardella-. Le due città hanno molti punti in comune, a iniziare dalla dimensione, dal numero di abitanti dei comuni e dell'area metropolitana, per finire alle politiche pubbliche che in entrambi i casi si sono focalizzate sul trasporto pubblico, sull'ambiente e sulla promozione dell'arte contemporanea. Tra gli obiettivi che abbiamo discusso, quello rilevante di un confronto sulla pianificazione urbanistica: guarderemo infatti all'esperienza di Bilbao che ha approvato il piano urbanistico nel 2022, per implementare il nostro Piano operativo di Firenze. Di particolare interesse anche il sistema di trasporto pubblico di Bilbao, basato su tranvie e metropolitana, con un grande investimento sulla sostenibilità e sugli spazi pubblici verdi. Bilbao inoltre ha realizzato uno stadio con soldi pubblici messi a disposizione dal governo basco e dalla provincia, nel centro della città, in collaborazione con la società sportiva: un modello che stiamo studiando per perfezionare il nostro progetto di riqualificazione dello stadio Franchi”.