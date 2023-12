Tour de France. Il trofeo del 2024 esposto in città

Sesto si conferma "città del ciclismo" per la lunga tradizione sulle due ruote e per avere condiviso anni con un residente illustre: l’ex Ct della nazionale di ciclismo Alfredo Martini. Nei prossimi giorni gli appassionati di questo sport potranno ricevere un bel regalo: dal 28 al 30 dicembre, il trofeo Grand Depart del Tour de France 2024 sarà esposto nella sala Rossa del Palazzo comunale e sarà liberamente visibile giovedì 8-18; venerdì 8-16,45; sabato 8-12,30. L’eccezionale iniziativa prepara anche Sesto, alla Grande Boucle che il prossimo anno prenderà il via proprio da Firenze, dallo splendido scenario del piazzale Michelangelo. A completare l’iniziativa , sabato 30 dicembre, alle 10,45 nella sala Pilade Biondi del Palazzo comunale, il giornalista Marco Pastonesi dialogherà con Giovanni Nencini, autore del libro "Sulla cresta dell’onda" dedicato a Gastone, il Leone del Mugello vincitore del Tour 1960. Soddisfazione per l’ospitalità che Sesto darà a queste iniziative esprime intanto l’assessore allo Sport Damiano Sforzi: "Il ciclismo – sottolinea - scorre nelle vene della nostra città che negli ultimi anni è tornata ad abbracciarlo e ad apprezzarlo per le sue strade ai più alti livelli. Ospitare per alcuni giorni il trofeo che la prossima estate alzerà al cielo il vincitore del Tour è per Sesto un grande onore, impreziosito dall’incontro con Giovanni Nencini e Marco Pastonesi dedicato a Gastone Nencini, vincitore della maglia gialla sessantatré anni fa".

Sandra Nistri