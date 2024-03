Tosi, rivoluzione mercato. Lo shopping si sposta al venerdì pomerigio

Nuova rivoluzione per il mercato settimanale della frazione reggellese di Tosi: per sei mesi, a livello sperimentale, i banchi si spostano dal lunedì mattina al nuovo venerdì pomeriggio. L’orario del mercato sarà dalle 14 alle 19. La sperimentazione è in partenza il 22 marzo. Invariati l’ubicazione, il numero dei posteggi e la relativa categoria merceologica. Già un anno fa, a inizio 2023, era stata fatta la prima sperimentazione, passando dal venerdì mattina al lunedì. Ora l’amministrazione di Reggello ci riprova puntando sul venerdì pomeriggio.