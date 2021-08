Firenze, 6 agosto 2021 - E' un ritorno in Massa dei turisti a Firenze. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma la partenza del weekend che precede quello del Ferragosto mostra una situazione di grande ripresa. Le città d'arte infatti sono prese d'assalto dai turisti, soprattutto stranieri ma non solo. Ci sono anche tanti italiani.

A Firenze immagini che non si vedevano da tempo. La fila per visitare il Duomo è maxi, e di fatto circonda l'intero edificio religioso. Una bella soddisfazione per tutta la filiera del turismo, dopo mesi che dire da incubo è dire poco. Le cifre 2020 parlano chiaro, sono disastrose.

Il lockdown ha fatto sentire fortissima l'assenza dei visitatori per un comparto, quello del turismo in Toscana, importantissimo per l'economia. Non solo il Duomo: code a Firenze anche agli Uffizi e al museo dell'Opera del Duomo. Non intimoriscono né il caldo né il green pass: tutti o quasi sono informati del certificato verde e lo hanno con sé. Senza di quello visitare i musei e gli edifici religiosi è impossibile.