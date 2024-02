Toscana, start-up vivaci e dinamiche: "Motore reale della transizione"

Sono aziende dinamiche, vivaci e in crescita. È la fotografia delle "start-up" toscane tracciata dalla Direzione studi e ricerche di Intensa Sanpaolo. La ricerca ha esaminato un campione di oltre 16mila imprese della regione, per le quali è disponibile il bilancio del quadriennio 2019-2022. Queste sono state poi suddivise per età, classe dimensionale e tipologia, classificando come "start-up" quelle costituite a partire dal 2010, ovvero 6.266 imprese, pari al 38,6% del totale indagato.

"Dal quadro emerge una buona presenza di aziende di recente costituzione – spiega Sara Giusti, economista della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha curato lo studio - che si sono mostrate dinamiche in termini di crescita del fatturato, pur scontando un livello di patrimonializzazione contenuto, ma in rafforzamento. Si tratta di imprese più diffuse nei servizi avanzati come Ict, consulenza informatica, attività professionali e scientifiche; tutti settori di supporto alla transizione digitale ed energetica".

Non mancano però nuove realtà nei settori più "storici", tanto che più di una "start-up" su cinque è attiva in comparti come metallurgia, pelle, agricoltura e abbigliamento. La diffusione territoriale valorizza la spinta dei distretti, la presenza di enti di ricerca o università o la disponibilità di player di riferimento". Nel campione esaminato, il 6,1% di "start-up" si occupa di metallurgia e una percentuale identica di direzione aziendale e consulenza gestionale.

Seguono produzione di software e consulenza informatica (5,8%) e pelle (5,4%). Se alla produzione di software si sommano altri servizi informatici, studi di architettura, ingegneria e attività di ricerca, il peso dei servizi avanzati nelle "start-up" sale però al 19%.

Dal punto di vista territoriale, spicca Firenze con 1.769 "start-up" (28% del campione); seguono Pisa, Prato e Arezzo ognuna col 12% del totale. Il 54% è nella classe delle imprese ‘piccolissime’, mentre solo il 2% è di ‘medio-grandi’ dimensioni. Indagando i risultati economico-reddituali (per classe dimensionale) emerge quindi che le "start-up" mostrano (in termini mediani) il maggior tasso di crescita del fatturato tra 2022 e 2019 per tutte le classi dimensionali analizzate.

"Dal punto di vista della marginalità, misurata in termini di Ebitda (margine operativo lordo in percentuale del fatturato) il dato 2022 mostra un buon posizionamento anche delle più giovani – continua Sara Giusti - soprattutto tra le piccolissime. Se si considera, invece, l’evoluzione 2019-2022, si vede una maggior difficoltà per quelle di dimensioni inferiori. Un dato probabilmente legato a un potere contrattuale ancora limitato per le imprese nuove".

"Intesa Sanpaolo da sempre si prefigge di accompagnare la crescita delle imprese affiancandole sia nella tradizionale attività creditizia, sia con iniziative di valorizzazione come Up2Stars, in grado di dare spinta all’innovazione anche attraverso partnership strategiche con tutto l’ecosistema territoriale - commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. Un percorso in cui siamo particolarmente impegnati nell’area toscana e umbra, con l’obiettivo di facilitare l’incontro fra start-up e aziende mature in modo da promuovere lo sviluppo del business e il necessario processo di transizione digitale e di sostenibilità. Ne sono un esempio i Demo Day organizzati per far incontrare le imprese agli investitori".