Toscana, in povertà 92mila famiglie. L’inflazione abbatte i consumi

Il numero di toscani in condizioni di povertà assoluta cala leggermente, ma resta alta la preoccupazione per le rinunce che molte famiglie hanno dovuto affrontare nell’ultimo anno e per il taglio del reddito di cittadinanza. I dati emergono dal settimo rapporto su "Povertà e inclusione sociale in Toscana", realizzato dall’Osservatorio sociale regionale della Regione, in collaborazione con Anci Toscana, Irpet, Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza, Caritas Toscana e Università di Siena. Secondo il report, la povertà assoluta scende dal 6% del 2021 al 5,5% del 2022 (pari a 92mila famiglie). Un miglioramento, è stato spiegato, dovuto al ritorno del Pil ai livelli pre-pandemici, al miglioramento del mercato del lavoro e alla crescita dell’occupazione. Il fenomeno è però contrastato dalla crescita dell’inflazione, che ha determinato la graduale riduzione dei consumi.

A proposito, l’analisi include anche un’indagine realizzata da Irpet nel 2023 su 1.500 famiglie. Proprio da questa ricerca emerge che il 37% del campione ha rinunciato a gite e viaggi; il 33% alle spese per ristorazione e tempo libero; il 35% all’acquisto di mobili, articoli e servizi per la casa; il 31% a libri, scuola e università; il 53%, infine, ha limitato i consumi di luce e gas. "Un 9% del campione – ha detto l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – ha ridotto le cure e un 2% che vi ha rinunciato, presumibilmente nel caso di servizi non coperti dalla sanità pubblica. Inoltre registriamo un impoverimento educativo e culturale che rischia di incidere soprattutto sui giovani". Se si misura la povertà attraverso quattro dimensioni (benessere-reddito, condizioni di salute-abitative, lavorativo-educative e accesso ai beni essenziali), il 10,9% delle famiglie toscane risulta in una situazione di deprivazione e il 14,3% a rischio povertà o esclusione sociale. Altro tema sotto osservazione, le misure di contrasto alla povertà: i beneficiari di quelle entrate in vigore nel 2024 (assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro) saranno, secondo la ricerca, la metà di quelli che percepivano il reddito di cittadinanza (al 1° novembre 2023, un totale di 19.690 nuclei familiari, pari a 35.324 persone).

"Una quota sempre più numerosa della popolazione toscana è a rischio povertà – ha detto Spinelli - ma il Governo continua a privare sempre più cittadini di strumenti basilari per la sussistenza. Per il secondo anno, nella legge di bilancio non ci sono fondi per il contributo affitti richiesto annualmente da oltre 15mila persone; e dal 2024 si dimezzerà la platea di coloro che potranno avere un reddito minimo con cui sostenersi. Sarà un grande risparmio per il Governo, molto meno per gli enti locali che dovranno rispondere alle situazioni di fragilità senza avere strumenti a disposizione. Cercheremo di far sentire la nostra voce perché queste misure siano allargate a tutti coloro che ne hanno necessità".