Firenze, 20 gennaio 2022 - Nella settimana dal 12 al 18 gennaio in Toscana si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4870) ma diminuiscono i nuovi casi (-12,4%) rispetto ai sette giorni precedenti. Secondo i dati del monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe, restano invece sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (26,2%) e in terapia intensiva (23%) occupati da pazienti Covid.

Le province con l'incidenza più alta

C'è anche Firenze tra le 58 province in cui l'incidenza supera i 2mila casi per 100mila abitanti. Il capoluogo toscano è infatti a quota 2.554. A Pisa l'incidenza è a 2.304, seguono, per la Toscana, Livorno (2.240), Pistoia (2.219), Prato (2.091), Lucca (2.032) e Arezzo (2.017).

La campagna vaccinale

La popolazione che nella regione ha completato il ciclo vaccinale è pari a 82,9% (media Italia 79,6%) a cui va aggiunto un ulteriore 3,6% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 71,1% (media Italia 70,8%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 5% (media Italia 5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 19% (media Italia 19,9%) solo con prima dose.