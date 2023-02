Toscana Community al nostro canale “Luce!“

Luce! vince il premio Toscana Community Awards per la comunicazione e il sociale, istituito dalla onlus “Rarini per amore“.

È il primo riconoscimento per il canale del Gruppo Monrif dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale, che da due anni si impegna a portare un’informazione positiva e equa, mettendo sempre al centro le persone e le loro storie di vita.

Così come fa la onlus fiorentina, che da sei anni sostiene le famiglie bisognose nell’avviamento alla pratica sportiva natatoria e ha deciso di omaggiare quelle personalità e quelle aziende toscane che nel corso del 2022 si sono distinte per progetti in ambito sociale. Per l’occasione sarà annunciato anche un fondo messo a disposizione per l’iscrizione ai centri estivi organizzati dalla Rari Nantes Florentia nei comuni di Firenze, Pontassieve e Impruneta.La cerimonia sarà domani, alle 11, nella sede di Innovation Center, Lungarno Soderini 21. A consegnare i premi il presidente della società di nuoto Andrea Pieri (foto).