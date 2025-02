Toscana Aeroporti: “Gennaio da record per il sistema toscano”

Firenze, 5 febbraio 2025 – Il Sistema Aeroportuale Toscano inaugura il 2025, si legge in una nota, “con un risultato senza precedenti: nel mese di gennaio, gli aeroporti di Firenze e Pisa hanno registrato un traffico complessivo di 486.000 passeggeri, superando del 5,6% i dati dello stesso periodo del 2024. Un traguardo che sottolinea l’appeal crescente della Toscana come destinazione e l’efficace gestione dei due scali, con una crescita del traffico sia nazionale (+6,2%) che internazionale (+4,7%)”. L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze celebra “il miglior gennaio di sempre, con 201.000 passeggeri e un incremento del 3,4% rispetto al 2024. A trainare questa crescita è l’aumento del 7,3% dei voli passeggeri commerciali, che ha più che compensato la lieve flessione del tasso di riempimento degli aeromobili (75,0% a fronte del 78,0% del gennaio 2024). Particolarmente dinamico il traffico nazionale, con un aumento dell’11,6%, e in crescita anche il traffico internazionale (+2,0%). Parigi si conferma la meta preferita dai viaggiatori in partenza da Firenze, seguita da Barcellona, Roma, Londra e Madrid”. L’aeroporto di Pisa Galileo Galilei, con 285.000 passeggeri, “fa registrare un incremento del 7,2% rispetto al gennaio 2024, grazie al miglioramento del load factor (+1,1 punti percentuali, attestandosi all’84,8%) e all’aumento dei voli passeggeri commerciali (+4,4%). Entrambi i segmenti di traffico, internazionale e nazionale, mostrano una crescita (rispettivamente +7,0% e +4,2%). Tirana si posiziona al primo posto tra le destinazioni più richieste dai passeggeri di Pisa, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari”.