"Tosca", il Puccini più drammatico

Torna la grande lirica al Teatro Aurora di Scandicci.

Venerdì alle 21 sarà in scena la Tosca di Puccini, quinto appuntamento della stagione lirica 20222023 curata dalla Compagnia d’Opera italiana Firenze di Franz Moser.

La direzione musicale sarà affidata al Maestro Alvaro Lozano da Madrid con la Tuscan Chamber Orchestra. Il cast vedrà nel ruolo della protagonista Floria Tosca il soprano Alessandra Tanzi e in quello del suo amante e pittore il tenore Vladimir Reutov; il baritono Paolo Ruggiero invece sarà il capo della polizia Barone Scarpia. A completare ci saranno nel ruolo di Cesare Angelotti Max Medero; Mirco Felici, sagrestano; Alberto Fonti sarà Spoletta; Ricardo Crampton, Sciarrone e Katiuscia Baldini, il pastore. Il capolavoro che si ispira al dramma di Victorien Sardou, sarà portato in scena sotto la regia e le scene di Franz Moser, le luci di Max Medero, i costumi di Rachele Ceccotti, e il coro della Compagnia d’Opera Italiana Firenze. Come sempre, lo spettacolo sarà anticipato alle 19 da una coinvolgente introduzione del professor Cesare Orselli. Lo spettacolo dura due ore e mezza circa compreso un intervallo; per comprendere il libretto e la storia, prima di ogni di ogni atto ci sarà una breve spiegazione del regista Franz Moser. Moser, austriaco nato in Olanda, da diciotto anni vive a Firenze, di cui dieci sulle colline di Scandicci. Oltre che pianista anche avvocato, da trentasei anni organizza eventi musicali.

Nasce dalla musica sinfonica: nel 1989 fonda l’ancora esistente Wiener Residenzorchester, che aveva come direttore il famoso ballerino Rudolf Nureyev, realizzando il suo (purtroppo ultimo) desiderio, di dirigere un’orchestra. "Mi sono innamorato della Lirica qui in Italia – racconta Moser – non ho mai capito le opere e perciò ho introdotto un elemento molto apprezzato: la spiegazione breve e vivace delle stesse all’inizio di ogni atto".

Prevendita biglietti (regolare € 25,00, bambini gratis) www.musictick.com o al bar del Teatro Aurora Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1. Per informazioni: telefono 340 811 9192 e [email protected]

Fabrizio Morviducci