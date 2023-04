Torselli Disastro Peretola e stadio "Corsa a sindaco? Ho già il nome"

di Emanuele Baldi

"La nostra visione di città è diametralmente opposta a quella del sindaco Nardella". Punto esclamativo. Non che ci fossero particolari interrogativi in merito ma Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, preferisce (pre)mettere subito le cose in chiaro.

Torselli fotografiamo Firenze

"Almeno è ripartito il turismo, la città ha saputo reagire".

Tanti temi aperti. È tornata in auge la tramvia specie dopo il siluramento dell’ex assessore Del Re colpevole di aver rilanciato il passaggio dei binari al Duomo. Lei che dice?

"Dico che il tram al Duomo non ha senso come non lo ha però neanche l’arrivo dei binari in San Marco. Firenze non è Parigi, da piazza della Libertà in 5 minuti a piedi sei in centro. Perché sventrare 500 metri di strade per arrivare un po’ più vicino? E poi mi faccia dire una cosa".

Prego

"L’uscita di scena della Del Re è stata solo politica, Nardella ha pagato dazio alla Schlein. Perché anche l’assessore Giorgio è favorevole al passaggio al Duomo ma al congresso stava dalla parte giusta...".

Si è tornati a parlare molto anche delle nuove linee

"Ormai è stata iniziata e va finita. Ma si possono fare migliorie, i nostri consiglieri di quartiere ci stanno lavorando. Per esempio si può evitare di invadere il viale dei Mille e usare i binari della ferrovia che l’Alta Velocità lascerà più liberi".

Capitolo stadio. L’Ue si è messa di traverso. E ora?

"Fratelli d’Italia è sempre stata contrarissima all’uso dei soldi del Pnrr per lo stadio. C’era un privato pronto a investire soldi suoi ma Nardella ha voluto dimostrare a Commisso di essere il più forte e ha perso. Il governo comunque si sta battendo per difendere ogni progetto Pnrr, anche quelli non condivisi".

Pista di Peretola.

"Un disastro. Siamo tornati al punto di partenza. E intanto Bologna cresce sempre di più e con noi va giù anche Pisa".

In città dilagano le baby gang. Come si argina il fenomeno?

"Se un ragazzo vede un pusher spacciare alla fermata alle Cascine e il Comune dice che in città non ci sono problemi quel ragazzo va a scuola e fa lo stesso".

E’ tornata la Ztl estiva

"Il centro così si svuota. I fiorentini non vanno a cena fuori con il bus".

Tra un anno si vota. Arriverete con il candidato all’ultimo tutto anche stavolta?

"Ho individuato un profilo, se tutto va bene nel giro di poco lo presenterò ai vertici del partito. Un fiorentino di spessore".

Qualche indiscrezione in più?

"È sulla cinquantina e ha un ruolo di grande visibilità in città".