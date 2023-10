Torrente Marina, altri 3 milioni: "Sicurezza per tutta la Piana"

Nuovi interventi per la messa in sicurezza del Torrente Marina fra Calenzano e Campi. I lavori in corso, del valore complessivo di tre milioni di euro si collocano tra i già conclusi adeguamenti dell’argine tra la A11 e il ponte di via Einstein (2 milioni di euro) e della cassa di espansione La Gora (2 milioni di euro) e i prossimi adeguamenti arginali tra il ponte di via Einstein e il ponte di via Perfetti Ricasoli (1,1 milioni di euro) e tra il ponte di via Perfetti Ricasoli e il ponte della ferrovia (5,7 milioni di euro) andando a rappresentare un quadro di interventi che dal 2017 a oggi vale circa 14 milioni di euro. Il punto della situazione è stato fatto ieri direttamente dall’assessora regionale all’Ambiente, Monia monni, e dal presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino. "Sono in fase conclusiva una serie di interventi complessi che riguardano il consolidamento e la messa in sicurezza del Torrente Marina a difesa di larga parte della Piana fiorentina" le parole dell’assessora. Bottino, invece, ricorda il progetto più ampio: "Insieme alla Regione, stiamo portando avanti e attuando concretamente il grande piano di messa in sicurezza del Marina che vale circa 26 milioni di euro. Mentre questi interventi si avviano alla conclusione, stiamo già lavorando alla progettazione definitiva ed esecutiva di altri stralci di completamento per 6,8 milioni di euro di cui si prevede l’apertura dei cantieri nel 2024".