Torregalli: bivacco dei senzatetto : "La sala d’aspetto è un dormitorio"

La sala d’aspetto di Torregalli è un dormitorio per i senza fissa dimora. L’ingresso sul retro dell’ospedale ugualmente è diventato una sorta di ostello per diversi homeless che la sera si accampano coi loro sacchi a pelo, bivaccano, bevono dormono fino alle 6 quando arriva la guardia giurata a prendere servizio e li fa allontanare. Non mancano le proteste soprattutto per la situazione del pronto soccorso. La sala d’attesa è maleodorante, l’ospite utilizza il bagno per tutte le abluzioni del caso, e spesso dorme sdraiato sotto alle panche mentre ci sono i parenti dei pazienti in attesa, in ansia per la salute dei propri cari. I parenti dei ricoverati guardano allibiti, costretti ad attendere in mezzo al tanfo e a una situazione che ha del paradossale. Ovviamente il problema con la bella stagione si riduce, ma non si azzera. Perché il bagno viene comunque utilizzato e perché lo spazio con l’aria condizionata diventa ugualmente un rifugio, ma dall’afa. La situazione non cambia, anzi peggiora all’altezza dell’ingresso posteriore dell’ospedale, quello dal quale accedono o i dipendenti o i pazienti che vanno a fare le dialisi, o chi è diretto alla camera mortuaria. In questo luogo staziona un gruppetto di persone, poco più di cinque homeless tra cui una coppia stabile. Si accampano per la notte, dietro ai vasi di una siepe. Chi passa da quell’accesso racconta che non sono molesti, ma sicuramente le condizioni igieniche sono oltre i limiti dell’assurdo, c’è cattivo odore e soprattutto il bivacco viene usato per ogni necessità. Sono in molti a chiedere all’ospedale di intervenire per risolvere il problema; che però è anche una questione sociale, ed è difficile visto che appunto l’ospedale è anche un luogo dove da sempre le persone senza fissa dimora e in difficoltà hanno cercato riparo. Emarginazione e solitudine quella dei senza fissa dimora, che però non deve diventare mancanza di rispetto per chi si trova in una situazione di dolore e ansia per la salute di un congiunto. Negli anni passati, si registrarono problemi dello stesso genere, con analoghe proteste da parte dei parenti degli ammalati, e in alcuni casi anche dei pazienti, visto che i senza fissa dimora arrivavano fino nei reparti per cercare un letto dove passare la notte. In questo caso la questione è piuttosto circoscritta, ma la richiesta è ugualmente quella di trovare una soluzione.

Fabrizio Morviducci