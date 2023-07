Torneo di calcio a Firenze: dialogo con i giovani del quartiere 3

Un torneo di calcio tra otto squadre di ragazzi del quartiere: l’hanno organizzato tre martedì fa alla parrocchia di San Piero in Palco e gli educatori di strada del Quartiere 3. Una collaborazione nata, spiega don Francesco Chilleri, durante l’inverno quando gli educatori interagendo con le compagnie della piazza, hanno chiesto così al parroco di poter utilizzare i locali parrocchiali: così l’amicizia si è consolidata nei mesi. "Un segnale positivo di presenza sul territorio di parrocchia e Q3 per questi giovani e un modo per entrare in dialogo con lo sport e la merenda che abbiamo offerto", declina il viceparroco don Francesco Stortini. "L’educativa di strada lavora con tutti gli adolescenti che si ritrovano nei parchi e nelle piazzae e siamo per loro figure educative di riferimento", spiegano gli organizzatori. Il torneo è stato vinto dai ’Dazze’, secondi classificati ’La plaza’ ’LaCosta’ seguiti in ordine di classifica da ’Chillteam’, ’Hertavernello’, ’Catenaccio fc’, ’Galacticos’ e ’Abele’

C.C.