Torneo di burraco per Casa Marta

Il Lions Club Firenze Bargello organizza un torneo di burraco con raccolta fondi per Casa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana che sorgerà all’interno della ex-Casa Benelli. Si tratta di una struttura che permetterà di fornire un aiuto logistico e organizzativo ai bimbi e alle loro famiglie che spesso non riescono a mantenere un contatto con le strutture ospedaliere lungo tutto il periodo delle cure. L’appuntamento con la solidarietà è Villa Viviani (via D’Annuzio) domani a partire dalle 14,45. Direttore di gara è Domenica Giuliani, prenotazione obbligatoria: 338.8174918.