Tornano le "Brevissime". Paesaggio e natura con Filippo Pizzoni

Giovedì alle 18.45 si rinnova l’appuntamento all’Archivio Gucci in via delle Caldaie con la V edizione di Brevissime, l’iniziativa ideata dal Centro Di, dal titolo "Paradiso in terra", dedicata al tema del paesaggio e della natura che lo compone.

È la volta dell’architetto paesaggista Filippo Pizzoni che parlerà de Arte e paesaggio nel ’900: un dialogo costante , dalle Avanguardie alla Land art.

Se il XX secolo si apre all’insegna del revival del giardino storico, dopo la prima guerra mondiale la prima fonte di ispirazione per il nuovo giardino non è più il passato, bensì l’arte e soprattutto d’avanguardia. Nel corso del Novecento il giardino stringe rapporti diversi con tante forme artistiche, come l’architettura o la pittura, il teatro o la scenografia, la poesia e la filosofia, con le quali ha dialogato per secoli, ma è forse con la scultura che nel secondo dopoguerra la relazione si fa più stretta, fino a sfociare in forme che si confrontano con la natura e il paesaggio, come la Land art.