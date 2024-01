Tornano le Arance della salute per la ricerca

Per la sola Toscana, la Fondazione Airc quest’anno finanzierà più di 7 milioni di euro per la ricerca contro il cancro. Un contributo prezioso e fondamentale per prevenire, studiare, combattere il tumore. I fondi a disposizione arrivano dalle tante attività di raccolta portate avanti dai volontari.

Tra queste c’è la campagna Arance della salute: domani centinaia di volontari Airc distribuiranno nelle maggiori piazze di Firenze e provincia delle reticelle di arance rosse coltivate in Italia (a fronte di un contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro). Andranno a sostenere il lavoro di ricercatori come Barbara Stecca: dopo 11 anni all’estero tra New York e Ginevra, è rientrata in Italia e lavora proprio grazie al supporto economico di Airc. Col suo team di ricerca all’Ispro di Firenze studia l’interazione tra sistema immunitario e tumore.

"Alcune cellule tumorali – spiega – riescono a eludere le difese immunitarie. Studiamo queste ‘vie di segnalazione’, in particolare la Hedgehog, per capire come riesca a inibire la risposta immunitaria contro i melanomi, tumori della pelle tanto diffusi quanto pericolosi. I risultati dei nostri studi, potranno poi essere utilizzati per nuove terapie efficaci contro il melanoma".

Anche per i tumori cutanei, sottolinea la dottoressa Stecca, è fondamentale la prevenzione. "Come altre oncologie è legato a cattivi stili di vita. L’esposizione non protetta e in orari centrali ai raggi ultravioletti predispone a tumori della pelle. Bisogna evitare le lampade solari e lo stare al sole diretto nelle ore centrali, usando sempre creme protettive adeguate. In Toscana ci sono screening primari gratuiti sia a Ispro che in altri enti: sono fondamentali".

Così come è importante una corretta alimentazione, in particolare la frutta che idrata la cute e la vitamina C: alcuni studi in vitro hanno verificato che rallenta le cellule tumorali. E di vitamina C sono ricche le Arance della salute di Airc. Per trovare il punto di distribuzione più vicino, arancedellasalute.it

Manuela Plastina