Torna "Sportassieve" a Pontassieve: Tutte le Società si Presentano alla Città

In arrivo l’edizione 2023 di "Sportassieve", opportunità per provare tutte le discipline sportive presenti sul territorio e conoscere l’offerta completa che le società della zona sono in grado di proporre per la stagione che sta per iniziare. L’appuntamento il 16 ed il 17 settembre al parco fluviale Fabrizio De Andrè. Saranno 25 le società sportive protagoniste, per una vera e propria festa che riunisce quanto di meglio è presente a livello sportivo in ambito locale. I protagonisti saranno tutti, giovani e meno giovani che avranno voglia di provare le attività per mettersi in forma. Nella mattina di domenica ci sarà anche la possibilità di provare sport acquatici nella piscina comunale. "Siamo soddisfatti del ritorno di “Sportassieve“ – dice l’assessore allo Sport Giulia Borgheresi –. E’ ormai una manifestazione importante per il nostro territorio, vera e propria vetrina che vede protagonista lo sport, oltre ai valori che sono alla base dell’attività delle nostre società sportive".

Leonardo Bartoletti