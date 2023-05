Torna oggi la Domenica metropolitana, musei gratis per i residenti

Oggi torna la "Domenica Metropolitana", giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana potranno visitare gratis i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma.

A Palazzo Medici Riccardi (9-19) è in corso la mostra "Luca Giordano Maestro barocco a Firenze" che permetterà al grande pubblico di apprezzare l’alta qualità e l’estro raffinato dell’artista grazie a moltissime opere arrivate a Firenze da prestigiose istituzioni e che trovano a Palazzo Medici Riccardi una cornice d’eccezione.

La mostra "Lucio Fontana. L’origine du monde" è allestita, invece, al Museo del Novecento (11-20). Si tratta di un’esposizione che, con sculture e disegni dell’artista, testimonia la sua indagine sulla materia, sulla vita, sul cosmo. Sempre al museo di piazza Santa Maria Novella sono aperte le esposizioni temporanee "The Messages of Gravity" di Luca Pozzi, concepita come un progetto satellite in orbita intorno all’universo di Lucio Fontana, e "Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence", che è dislocata anche in altre istituzioni culturali fiorentine.

Al Museo di Palazzo Vecchio (9-19, la Torre Arnolfo 9-17) prosegue la mostra "Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto", dove le opere dei due giganti dell’arte vengono accostate e acquistano la potenza evocativa di un sogno. Sia a Palazzo Vecchio sia al Museo del Novecento c’è la possibilità di visite condotte dai mediatori del progetto Amir Accoglienza Musei Inclusione Relazione. Inoltre è sempre possibile accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro presso la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (con prenotazione obbligatoria).

Tra gli altri musei aperti anche il Museo Stefano Bardini (11-17) e la Fondazione Salvatore Romano (13-17). Ingresso gratuito anche ai musei statali, in quanto oggi è la prima domenica di ogni mese. Via libera, quindi ai musei afferenti agli Uffizi.

B.B.