Torna Nutida, l’atteso festival di danza diretto da Cristina Bozzolini

Torna a Scandicci, il festival di danza Nutida, con la direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Il festival, prodotto da Stazione Utopia con il sostegno di Mic, Città metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Comune di Scandicci, nell’ambito di OpenCity 2023, è stato presentato ieri alla presenza dell’assessore alla cultura, Claudia Sereni. Saranno spettacoli e studi nell’ora che precede il tramonto, in un rapporto costante tra pubblico ed artisti. Il progetto che si snoda dal 17 giugno al 9 luglio propone in 20 giorni 24 titoli, 33 repliche che includono 13 prime nazionali, 8 produzioni, 2 coproduzioni e 31 artisti under30. Prenotazioni con vendita biglietti in loco su scandicci.ticka.it.