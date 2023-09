Torna l’assedio al Castello. La rievocazione storica fa il bis

La prima edizione dell’iniziativa, nell’ottobre scorso, era stata un grande successo di pubblico. E ora si replica. Per il secondo anno, infatti, il borgo medievale di Calenzano Alto si prepara a fare un salto indietro nel tempo, domenica 8 ottobre, con la rievocazione storica dell’assedio al Castello avvenuta nell’ottobre del 1325, quando le truppe del condottiero Castruccio Castracani arrivarono alle porte di Calenzano. La manifestazione, organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione turistica di Calenzano e l’associazione medievale Agresto, si snoderà per quasi l’intera giornata, dalle 11 alle ore 19, ricreando nelle vie e nelle piazze del borgo un villaggio trecentesco, con mercatino medievale, antichi arti e mestieri e punti ristoro. Tra le attrazioni che i visitatori potranno trovare ci saranno il corteo storico, una giostra di cavalieri, mangiafuoco, danze, giullari, sbandieratori e musici, giochi per i più piccoli. Il clou della festa sarà però la vera e propria rievocazione dell’assedio con moltissimi figuranti.