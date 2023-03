Torna la Ztl, piccole modifiche per aiutare i negozi

Torna sabato la ztl a Greve in Chianti dopo la sperimentazione dello scorso anno. La filosofia alla base della scelta della giunta è quella del muoversi a piedi, in sicurezza, un modo per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico oltre a alla salvaguardia dell’ambiente.

La zona a traffico limitato riguarderà piazza Matteotti e le vie limitrofe: via Roma, via dell’Arco, via Giuliotti, via Cesare Battisti, nella zona compresa tra piazza Matteotti e viale Vittorio Veneto.

Sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 11 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 24; la domenica e i festivi dalle 11 alle 24. "Rispetto allo scorso anno – spiega il sindaco Paolo Sottani – abbiamo apportato alcune modifiche negli orari per andare incontro alle esigenze dei commercianti e dei residenti. La fase di sperimentazione è servita infatti ad individuare le migliori soluzioni ai bisogni della nostra comunità".

L’unico varco per l’accesso all’area è costituito da piazzetta Santa Croce, dalla quale ci si immette in piazza Matteotti. Nell’area Ztl, durante il periodo di attivazione, è vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione dei soggetti titolari di contrassegno per disabili.

Dalla ztl sono comunque escluse alcune categorie di utenti che potranno richiedere preventivamente e gratuitamente il permesso in modo che la targa del veicolo sia inserita nella white-list di coloro che hanno accesso alle vie interdette al transito veicolare o potranno richiederlo a sanatoria entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio.

Potranno circolare biciclette, veicoli delle Forze dell’Ordine, veicoli di pronto intervento e soccorso, veicoli di titolari di accesso carrabile e accesso carrabile a raso nella Ztl, veicoli muniti di contrassegno disabili, veicoli di residenti in piazza Matteotti, via Dell’Arco, via Roma e via Giuliotti. Inoltre, tutti i sabati dalle 6 alle 16,30 l’area è chiusa completamente per lo svolgimento del mercato settimanale. Andrea Settefonti