Torna la Partita dell’assedio per le popolazioni colpite dall’alluvione. Magnifico Messere la curva Fiesole

Sabato 17 febbraio in piazza Santa Croce tornerà a vivere la “Partita dell’Assedio” con protagonisti i calcianti dell’Associazione 50 Minuti che riunisce, a scopo benefico, gli ex calcianti del Calcio Storico Fiorentino. E’ l’evento che Firenze ancora oggi rievoca ogni anno con il Torneo del Calcio Storico di giugno, accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina. L’ingresso è gratuito e verrà chiesta un’offerta che sarà devoluta alla Fratellanza Popolare di San Donnino per aiutare le popolazioni che sono state colpite dall’alluvione. Sabato ci sarà la partenza del Corteo della Repubblica Fiorentina da Palagio di Parte Guelfa alle 13:45 e l’arrivo in piazza Santa Croce alle 14:30 dove ci sarà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. La partita inizierà alle 15:30 e si concluderà alle 16:30. Verrà ricostruito il campo come era il 17 febbraio 1530 quando 54 calcianti giocarono “in scherno al nemico assediante”.