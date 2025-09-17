Torna la notte dei ricercatori, l’antipasto a Palazzo Strozzi Sacrati

Il 26 settembre torna la ’Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori’, la manifestazione che permette di immergersi nel mondo della scienza e della ricerca e scoprire il lavoro di chi ogni giorno si impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani. Promossa annualmente dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica, l’iniziativa si svolge contemporaneamente in tutta Europa. In Toscana, l’evento prende il nome di Bright-Night, un titolo che riflette la sua missione: illuminare la notte con il talento dei ricercatori.

Bright, infatti, è l’acronimo di "Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research", ovvero "Ricercatori brillanti che influenzano la crescita, la salute e la fiducia nella ricerca". Anche per questa edizione saranno coinvolti nella manifestazione circa 1000 ricercatrici e ricercatori, presenti nelle piazze di molte città della regione, tra cui Firenze, che animeranno centinaia di iniziative: laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite guidate e passeggiate scientifiche coinvolgeranno i cittadini e le cittadine in un percorso avvincente attraverso una vastissima gamma di temi legati alla ricerca.

Novità di questa edizione è il tema ’Bright Ones’, focus dedicato all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori, dell’ambiente. Di questo tema si discuterà nell’evento in programma a Firenze il 22 settembre, che anticipa gli appuntamenti del 26. L’iniziativa in programma alle 10 a Palazzo Strozzi Sacrati, vede i contributi di tutti gli enti partner e di alcune realtà attive nel settore riuniti nel proporre un appuntamento comune.

Sarà un momento di confronto e di incontro fra il mondo della ricerca e le realtà attive nel territorio. Modera l’evento la giornalista Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.