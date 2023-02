Torna, martedì 14 febbraio, la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio, interrotta per il Covid. Sono state invitate 570 coppie fiorentine che festeggiano nel 2023 i 50 anni di matrimonio. Ci saranno anche tre coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze di platino (70 anni). La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento in tre turni (alle 10, alle 12 e alle 16). Sarà presente il sindaco Dario Nardella per fare gli auguri alle coppie. Che a fine cerimonia potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo quel giorno chiuso al pubblico. Riceveranno in omaggio una pergamena e fiori.