Torna la Corsa dell’Arno con l’iniziativa di solidarietà che premia il cappello più bello

Si alza il sipario sulla 196ª edizione della Corsa dell’Arno che unisce sport, moda e solidarietà. E’ la competizione di galoppo più antica d’Italia in programma martedì prossimo, 25 aprile, all’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Alla corsa è abbinato il concorso di eleganza e creatività ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’ organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di

Firenze e volto a raccogliere fondi per l’associazione guidata da Eleonora Frescobaldi, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia. Fra le novità della manifestazione il World Championship Gentlemen Riders Longines, che darà un tocco di internazionalità alle gare e il Fegentri Junior, con giovanissimi e talentuosi fantini provenienti da varie nazioni. Apertura cancelli alle 14,30 (ingresso 5 euro, bambini gratis).

Francesco Querusti