Torna la Chaltron’s, calcio e goliardia degli ex studenti del liceo Dante

Il 1° aprile torna la Chaltron’s Coup, unico torneo al mondo a mettere sul campo sei generazioni diverse di ex studenti dello stesso liceo, il Dante. Quest’anno ricorre la 58° edizione del torneo più sregolato e originale che l’Italia possa vantare e che animerà le notti fiorentine con il suo disincantato agonismo. Una competizione che si alimenta della passione dei ragazzi che via via nel corso del tempo hanno aderito al torneo. Le partite si svolgeranno alla Laurenziana, impianto Franco Nannotti in via di Caciolle. Come tutti gli anni il calcio di inizio sarà il 1° aprile, primo giorno dell’anno chaltrone. Ciò che differenzia e rende unico il torneo è "l’Astruso Regolamento" che prevede un punteggio da uno a dieci di valutazione sulla base delle abilità di un giocatore, la somma dei punteggi dell’undici titolare non può superare 52.