Torna la benedizione degli animali

Alla parrocchia di San Jacopo a Querceto oggi è in programma la tradizionale benedizione degli animali organizzata dall’associazione Antichi mestieri in collaborazione con la stessa parrocchia e con il patrocino del Comune di Sesto Fiorentino. La cerimonia è prevista per le ore 15,30 nel piazzale della chiesa dove, a seguire, ci sarà il falò di San Sebastiano. Potranno essere portati tutti gli animali, in particolare quelli domestici, per la riproposizione di quella che fino agli anni Cinquanta-Sessanta era una tradizione molto sentita dalle famiglie contadine, quando i parroci, oltre a celebrare messa, si recavano nelle case e nelle stalle per le benedizioni. "L’obiettivo di ricordare e rivalutare le antiche tradizioni e le ‘vecchie’ attività economiche e sociali della collina, come l’agricoltura o la pastorizia" fanno sapere gli organizzatori che ormai da oltre dieci anni ripropongono puntualmente l’evento.