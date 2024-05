Torna ’InStabile’. Aperture primaverili

InStabile viene definito uno ’spazio culturale ad alto impatto creativo’, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua ricca programmazione. Nel mese di maggio torna con un ricco programma tra concerti, spettacoli, cabaret. Tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica: live music, circo contemporaneo, jam session di world music, brunch&jazz. Si parte stasera (ore 21,30) con la musica dal vivo dei ’Plumbago’. Domenica (ore 17) spazio al circo contemporaneo ’Circus for Palestine’ di Les Colibres. Per tutti gli appuntamenti www.instabilefirenze.it.