Torna Immaginaria. Serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli

Torna, con la seconda edizione, “Immaginaria, Festival delle bambine e dei bambini“ con appuntamenti, il 14 e 15 marzo alla biblioteca CiviCa e a Officina CiviCa. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Si inizia il 14 marzo alle 17 in biblioteca, con lo spettacolo “I Venditori di Fiabe“ con letture di racconti e interventi musicali (età da 5 a 10 anni). Sabato 15 marzo “Una giornata fantastica!“ a cura de La Macchina del Suono, negli spazi di Officina Civica, con tre attività. Si parte con un laboratorio di ceramica (in due turni, alle 10 e alle 11,30, età 4-10 anni). Nel pomeriggio, alle 15, laboratorio teatrale per adolescenti, in cui i ragazzi delle scuole medie potranno avvicinarsi al teatro. Alle 17 laboratorio artistico “La Scatola Magica“: i disegni realizzati dai bambini si trasformeranno in proiezioni che si animeranno come in un piccolo grande teatro (età 6-10 anni). Info: www.comune.calenzano.fi.it