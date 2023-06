Torna il premio ’Firenze nel Cuore’ Il riconoscimento di SaveTheCity a chi contribuisce a migliorare la città

Anche quest’anno torna il "Premio Firenze nel Cuore" che sbarca alla sua quinta edizione, con magnifici premi ed una supergiuria qualificata. La onlus SaveTheCity, con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva dei Quartieri, premierà chi, anche con piccoli gesti che spesso restano sottotraccia, contribuisce a migliorare la città. Domani alle 19 al Forte Belvedere, saranno consegnati i riconoscimenti non solo ai singoli cittadini che si sono distinti in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale o solidale, ma anche aziende che hanno dato un plusvalore al territorio fiorentino ed alla comunità locale, creando prodotti di alta qualità, oppure offrendo importanti opportunità di lavoro, o anche dando forte impulso all’innovazione ed alla tecnologia. Gian Maria Vassallo, noto attore ed artista fiorentino, sarà l’ospite speciale, assieme alla Nuova Pippolese. "Il Premio Firenze nel Cuore è alla sua quinta edizione e quest’anno - sottolinea il presidente Alessandro Tarducci - per legare ancora di più l’evento alla nostra città, oltre ai classici Premi Firenze nel Cuore e Firenze nel Cuore Corporate, ci sarà un Premio Speciale destinato al personaggio fiorentino". Anche per l’edizione 2023, i premi saranno realizzati e offerti da Brandimarte, storico marchio fiorentino di argenti riportato in auge dalla giovane imprenditrice Bianca Guscelli che realizzerà per i vincitori il tradizionale Litro, la brocca iconica tipica delle osterie toscane, decorata con il fiorino. ross.c.