Torna ‘Il Cuore di Firenze’ con cena di beneficenza in piazza Santissima Annunziata

Firenze, 8 agosto 2023 - Saranno i solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con un Omaggio a Walt Disney, ad allietare, il prossimo 1 settembre, la cena di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno di Casa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana. L’iniziativa solidale ‘Il Cuore di Firenze’, svela i primi dettagli della tradizionale serata che quest’anno torna nello splendido scenario di piazza Santissima Annunziata, chiamando a raccolta tutta la cittadinanza per raccogliere fondi per la realizzazione di Casa Marta.

L’evento, arrivato alla sesta edizione, è ideato e promosso dagli storici enti caritatevoli di Firenze - l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova onlus e l’Istituto degli Innocenti - con il coordinamento dell’ideatore del progetto Claude Benassai. L’appuntamento è in piazza Santissima Annunziata il 10 settembre (ore 20) con una serata, presentata da Stefano Baragli, declinata all’insegna della solidarietà. E' possibile prenotare la partecipazione all’evento sul sito www.ilcuoredifirenze.org. L’intrattenimento musicale sarà offerto dall’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, ed è prevista anche la partecipazione straordinaria del Conservatorio Cherubini.

Durante la serata, inoltre, si potrà continuare a donare grazie alla lotteria che quest’anno mette in palio ricchi premi, offerti da prestigiosi sponsor che sostengono l’evento di beneficenza. In palio, tra gli altri, anche un soggiorno studio a Londra di due settimane con volo e alloggio compresi. Tutti i proventi della serata andranno alla Fondazione Casa Marta, nata con lo scopo di sostenere la ristrutturazione e la riconversione dell’immobile che ospiterà l’hospice pediatrico Casa Marta. Il fabbricato, situato in via Cosimo il Vecchio, in prossimità dell’Ospedale Pediatrico Meyer, è disposto su due piani, ha una superficie totale di circa 490 mq ed è circondato da un ampio giardino di circa 930 mq. L’inizio dei lavori è avvenuto nel luglio del 2022: il suo completamento è previsto entro la fine del 2023 e l’avvio nel 2024. La struttura sarà dedicata a rispondere alle esigenze di cura di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita. Sarà anche una sorta di ponte tra l’ospedalizzazione e il ritorno a casa, dando risposta ai circa 4 mila bambini e adolescenti che ne sono interessati, occupandosi non solo dei più piccoli, ma anche dei loro genitori e familiari, affiancandoli e sostenendoli nei momenti di difficoltà e smarrimento. Casa Marta, inoltre, diventerà una rete territoriale per il paziente pediatrico: punto nodale e di collegamento di informazioni mediche aggiornate tra la famiglia, l’ospedale, la scuola, la rete familiare, il pediatra di famiglia e il 118.