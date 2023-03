Torna ’Future for fashion’ fra qualità e innovazione "La moda che vince il tempo"

Torna la seconda edizione di Future For Fashion 2023, in programmma il 23 e il 24 marzo nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Con protagonisti di grande prestigio come già successo nel marzo del 2022. Il titolo del convegno che esplora il mondo della moda nei suoi risvolti economici, sociali e culturali, è "La moda che vince il tempo e che emoziona: qualità, innovazione, durabilità, made in Italy". Future For Fashion è il primo e unico evento italiano che si promette di stimolare, con i protagonisti del settore e della sua filiera, una profonda riflessione sul futuro della moda e del made in Italy, individuando strategie di successo, direttrici di sviluppo e nuovi paradigmi di competitività. Con tanti esempi concreti che portano alla ribalta il prestigio e il valore della nostra moda nel mondo. Organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune e il Centro Firenze per la Moda Italiana, l’evento ha il supporto di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor. Due giornate di dibattito, di studio, di documenti e di idee per guardare al futuro e leggere fra le righe del presente di un settore che in Italia vale l’8% del valore aggiunto manifatturiero. FFF2023 si concentrerà sulla moda che va oltre il tempo di una collezione e di una stagione.

Eva Desiderio