Torna domani "Medici in piazza" Screening gratuiti e prevenzione

Torna domani domenica 7 maggio, dalle 10 alle 13, in piazza Dante a Borgo San Lorenzo "Medici in piazza", la giornata dedicata alla prevenzione medica in Mugello. L’iniziativa darà la possibilità di effettuare screening medici specialistici gratuiti dalla diabetologia all’ audiologia, dall’oculistica alla psicologia, dalla cardiologia alla terapia del dolore, per arrivare a consulti su leniterapia e fine vita, passando attraverso le direttive anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle cure, oltre stand informativi sulla salute.

L’evento è organizzato da Lions Club Mugello in collaborazione con la Fondazione Estote Misericordes, la Confraternita Misericordia di Borgo San Lorenzo, la Protezione civile dell’Unione montana dei Comuni del Mugello.