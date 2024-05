Torna Buongiorno Ceramica, tra tradizione e innovazione la festa del cotto

Impruneta, 14 maggio 2024 - Weekend a Impruneta dedicato a uno dei suoi prodotti di maggiore pregio: il cotto. Il 18 e 19 maggio torna “Buongiorno Ceramica”, l’evento organizzato dall’Associazione italiana Città della Ceramica e dal Comune.. Il momento clou sarà l’inaugurazione sabato alle 11 della mostra temporanea "Archeologia della produzione nel paese del cotto: un progetto di archeologia pubblica a Impruneta”, curata da Angelica Degasperi, Chiara Moducci, Benedetta Pacini e Elisa Pruno. Il progetto espositivo nasce in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e l'Università degli Studi di Firenze, in seguito al ritrovamento fortuito nel territorio di Impruneta, di un prezioso nucleo di ceramiche rinascimentali. L’esposizione sarà visitabile presso il Loggiato del Pellegrino fino al 31 maggio, mentre presso la Fornace Agresti sarà possibile visitarla su appuntamento fino al 17 novembre.

Fin da ora e entro domenica sarà possibile prenotare visite gratuite presso le sette fornaci storiche di Impruneta, che permetterà a tutti di fare un viaggio affascinante nel cuore della millenaria tradizione della terracotta. Per la prenotazione delle visite gratuite, contattare il numero 055/2036468 oppure inviare una richiesta alla mail [email protected] Sabato alle 11,30 al Parco della Barazzina sarà inaugurata la "Panchina Lilla" come simbolo dell'impegno nelle cure dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in collaborazione con l’Associazione Conversando O.D.V.

Dalle 16 alle 19 in piazza Buondelmonti e per le vie del centro storico di Impruneta, "Rassegna Bandistica" col Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pt. e la Filarmonica G. Verdi di Luicciana. Dopo la sfilata di entrambe, ci saranno i due concerti separati e poi l’esecuzione congiunta dell’Inno di Mameli alle 18,30.

Domenica in piazza A. Bandinelli gara di Metal Detector con Metalfest-Aggregazione Ludosportiva e il Rione delle Sante Marie. Al nuovo Centro Paolieri (Pagoda) "Festa della Poesia: Parole in Libertà", dedicata alla commemorazione di Ferdinando Paolieri, a cura dell’Associazione F. Paolieri. Sarà aperto dopo tanto tempo il Museo del Tesoro di Santa Maria dell’Impruneta, che raccoglie capolavori d’arte e donazioni preziose appartenenti alla storia della Basilica. Nel pomeriggio visite guidate alla galleria filtrante. Nel corso della giornata ci sarà la rievocazione della corsa Tavarnuzze-Impruneta con motoveicoli storici fino agli anni ‘70, organizzata da CMEF - Club Moto d’Epoca Fiorentino in collaborazione con le Pro Loco di Tavarnuzze e di Impruneta, in memoria del pilota Paolo Maranghi. Partenza da Tavarnuzze ed arrivo a Impruneta con due mostre statiche dei veicoli nelle piazze principali del paese. Alle 16 a Bagnolo sarà deposta una corona d'alloro al cippo commemorativo di Paolo Maranghi, con la presenza delle autorità comunali. Nel pomeriggio ancora rassegna bandistica con l’esibizione della Filarmonica G. Verdi di Impruneta e del Gruppo Filarmonico Jazz Band di Rosia (SI).