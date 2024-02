Torna "Bunker Kiev" nei sotterranei della Pergola

A due anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, torna "Bunker Kiev", il progetto speciale del Teatro della Toscana per sostenere la municipalità di Kiev, con testo, ideazione e direzione artistica di Stefano Massini. Nei sotterranei della Pergola, "Bunker Kiev" è in programma da domani al 28 febbraio mentre le date di marzo sono dal 4 al 6, il 12 e 13 e dal 18 al 20 (ore 18,45). Inoltre sono previste anche date per i giovani e le scuole. Il drammaturgo Massini ha preso la parola per farci attraversare l’esperienza di cosa significhi sopravvivere a Kiev ancora sotto le bombe. Lo scrittore e raccontastorie fiorentino, unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, il premio Oscar del teatro americano, ha sentito l’urgenza di un lavoro che sia innanzitutto un potente atto politico. Ne è nata una "azione drammatica" rigorosamente riservata a sole 30 persone alla volta, che eccezionalmente vengono condotte nei sotterranei del Teatro, fino a raggiungere uno spazio ristretto e semibuio, dove si alterneranno, nel corso delle serate, gli interpreti Filippo Lai, Giulia Weber, Lorenzo Carcascie Lorenzo Antolini. Un luogo, grazie anche all’ambiente sonoro a cura di Andrea Baggio, assimilabile ai 4984 bunker di Kiev in cui gli ucraini si rifugiano dai missili russi. Il brano musicale finale è composto ed eseguito per l’occasione dal rocker fiorentino Piero Pelù.