Torna Bacco Artigiano. E spegne 50 candeline

Dal 25 al 28 settembre 2025 torna a Rufina il tradizionale appuntamento con il Bacco Artigiano, la manifestazione che celebra il vino, la cultura e le tradizioni del territorio. Dopo i successi di ben cinque decenni, l’edizione - numero cinquanta - del Bacco si presenta come un evento ricco e variegato, con il sottotitolo "Tra radici e futuro": un equilibrio che unisce tradizione e innovazione, mantenendo i punti di forza che hanno caratterizzato l’edizione 2024 e introducendo nuove iniziative pensate per ampliare la partecipazione e valorizzare ulteriormente il territorio.

Villa Poggio Reale e Piazza Umberto I° saranno i fulcri dell’evento, con wine bar, stand dei produttori del Chianti Rufina, degustazioni guidate e una ricca offerta di concerti, mostre e spettacoli. Confermata la collaborazione con le associazioni locali e il coinvolgimento attivo dei produttori vitivinicoli che rendono il territorio unico. Come da tradizione, l’inaugurazione avverrà nella Villa Poggio Reale, con l’intitolazione del salone centrale all’ex sindaco Rombenchi. Ad animare l’apertuta ci saranno stand all’aperto, mercati, spettacoli per grandi e piccini e attività culturali.

Per il settore vino, sono confermate le casette dei produttori, le degustazioni guidate nel salone centrale e la cena curata dal Consorzio Chianti Rufina. Un elemento di grande valore di quest’edizione sarà la partecipazione attiva delle scuole del territorio, con attività svolte e concordate durante l’anno con i docenti e nuove iniziative dedicate ai giovani per stimolare l’interesse verso le tradizioni e la cultura del vino, come le visite alla costruzione del Carro Matto insieme all’associazione Carro Matto e al Museo della Vite e del Vino.

La festa è stata l’occasione per promuovere Rufina e l’intero territorio già a partire dalla scorsa primavera. Cittadini ed associazioni sono state coinvolte. Inoltre, da agosto, è stata avviata una raccolta delle testimonianze tra coloro che erano presenti fino dalla prima edizione del Bacco, nel 1976. Molti, anche quest’anno, i momenti speciali dedicati alla valorizzazione della storia e della cultura locale, con mostre tematiche come "Piante e cabrei del Mugello e della Valdisieve" e nuovi tour alla scoperta dei vigneti e dei panorami più suggestivi della Rufina, come il trekking storico-culturale a Villa Le Lame organizzato con Emiliano Cribari.

Tutte le Info sul Bacco 2025 si trovano online all’indirizzo baccoartigiano.it