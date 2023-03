"Torna al tuo paese" E l’aggrediscono Notte da incubo per un imprenditore

"Ritorna a casa tua. La strada non è tua". Poi l’aggressione venata da razzismo, sei-sette giovani tra i 20-25 anni contro uno, più grande di loro.

Zona Piazza del Carmine, sabato sera, verso mezzanotte e mezza. L’imprenditore edile di origine straniera – è nordafricano – ha appena riportato a casa moglie e figlia e ora con la macchina cerca a fatica di farsi strada tra la folla per andare a parcheggiare in borgo San Frediano, vicino alla Guardia di Finanza e alla Croce Rossa. C’è un macello di gente.

A passo d’uomo, tenta di fendere la muraglia umana che popola la piazza: sarà ’festa grande’ fino a chissà che ora.

Un colpetto di clacson, un colpetto di abbaglianti per segnalare la sua presenza al popolo della notte assiepato davanti ai locali. Per segnalare la necessità di passare. Fatevi più in là: non c’è bisogno di una laurea in ingegneria per capirlo. Invece a qualcuno che magari ha già bevuto abbastanza, salta la mosca al naso. Si accende una discussione che vira subito al peggio. L’imprenditore al volante viene circondato, la sua macchina sballottata e colpita, pugni e calci.

Non è chiaro se sia lui ad aprire la portiera e ad uscire dall’abitacolo o addirittura se sia il gruppetto di giovani a "prelevarlo". Ora sono fuori, l’un gli altri contrapposti, partono i primi colpi, lui è un pezzo d’uomo e si difende. Ne esce malconcio – ferite al naso e a un labbro spaccato, graffi sul collo – ma a una persona diciamo meno ’tonica’ di lui sarebbe andata peggio.

Questo racconta l’uomo alla moglie poco più tardi, rientrando a casa. Lei non l’ha visto tornare in tempi rapidi, si è già allarmata quando a casa arriva una telefonata che segnala che è accaduto qualcosa di spiacevole. Che di mezzo c’è la loro macchina. La donna corre in strada a cercarlo, lo vede arrivare a piedi. Le racconta l’episodio, l’aggressione subita alle spalle, le invettive ricevute, i suoi tentativi di difendersi alla meglio. Quelli del ’branco’ si sono già dileguati. Non vuole andare in ospedale, penserà poi se sporgere denuncia. Ma c’è la famiglia di mezzo, la bambina, il timore di risultare sovraesposti.

La brutta vicenda connotata anche da razzismo di cui parla questa famiglia potrebbe essere oggetto delle attenzioni di chi – per esempio i Comitati di cittadini attivi in Oltrarno e nel centro storico – si batte per riportare la zona a una vivibilità diversa, più sostenibile, all’insegna del motto ’Bisogna restituire l’Oltrarno a chi ci vive’.

g.sp.