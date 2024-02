Torna a sfilare il Carnevale

Nuovo appuntamento col carnevale di San Mauro a Signa, che animerà le strade della frazione anche nelle domeniche del 4 e 11 febbraio. Si tratta della 56ª edizione, una delle poche, in provincia di Firenze, a ospitare carri allegorici in movimento. L’ingresso è su offerta e gli introitierviranno, come sempre, per realizzare la prossima edizione dell’evento e per sostenere le opere parrocchiali. Il programma prevede tre corsi: a ogni appuntamento, dalle 14,30, nelle strade del paese passeranno i carri realizzati dai volontari del Comitato della parrocchia di San Mauro.