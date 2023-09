"Topi e cimicia Solliccianonei locali in usoal personale"

Topi e cimici nel carcere di Sollicciano nei locali utilizzati dal personale. A denunciarlo in una nota è il segretario regionale Uil-Pa polizia penitenziaria Eleuterio Greco: "La situazione igienica è sempre più precaria. In questi giorni è stato segnalato di nuovo dal coordinamento UilPa provinciale polizia penitenziaria, la presenza di topi in locali ad uso del personale come la sala convegno".