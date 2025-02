Top schiacciata alla fiorentina . Trionfa il Ruggini

E’ di Ruggini la migliore schiacciata alla fiorentina dell’area metropolitana. La storica pasticceria pontassievese ha infatti vinto il Food Challenge dedicato alla preparazione del tradizionale prodotto, da sempre uno dei più amati da tutti i golosi.

La competizione ha riunito i migliori esperti pasticceri, che hanno proposto - tutti - schiacciate di altissima qualità. Le proposte sono state poi valicate in base a criteri molto rigidi. Prima sporzionate in assaggi di quattro centimetri per tre, poi selezionate da una giuria di esperti e quindi classificate secondo l’insindacabile giudizio dei componenti.

A ciascun concorrente è stato richiesto di presentare almeno quattro schiacciate, in modo da poter garantire la valutazione delle giurie, l’assaggio del pubblico e di tutti i partecipanti al contest. Niente, comunque, alla fine è stato gettato, con il cibo in eccedenza consegnato alla Caritas di Firenze, presente con un proprio responsabile.

Tre le giurie chiamate ad esprimersi: quella dei tecnici, presieduta da Duccio Pistolesi (Chef dell’Associazione Cuochi Fiorentini) e composta da persone esperte e qualificate nel settore gastronomico, quella degli ospiti ed - infine - del pubblico. In tutto questo Ruggini è stato in grado di battere la concorrenza, portandosi a casa il prestigioso riconoscimento, oltre ad una targa e premi come buoni e farine.

L’iniziativa di Food Challenge si è svolta in collaborazione con Caritas, per supportare le attività sociali come la distribuzione di pasti a famiglie in difficoltà, l’aiuto alle persone senza fissa dimora e la lotta contro lo spreco alimentare.

Leonardo Bartoletti